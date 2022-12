Sluiting café was onterecht, Raad van State tikt burgemeester Lenferink op de vingers

Burgemeester Henri Lenferink van Leiden heeft café Palmerie aan het Valkenpad in 2019 onterecht gesloten. Dat oordeelt de Raad van State. De gemeente moet de proceskosten van ruim 4.500 euro aan de eigenaar van het voormalige café betalen.

In maart 2019 werd het café gecontroleerd door de politie en de Kansspelautoriteit, in het kader van een landelijk onderzoek naar illegale gokactiviteiten. Er werd een cash center gevonden, dat meteen in beslag is genomen. Burgemeester Lenferink besloot om het café na de vondst voor zes maanden te sluiten. Volgens hem was de openbare orde en veiligheid in het geding.

De burgemeester woog bij de sluiting mee dat een aantal bezoekers van het café bekend was bij de politie, in verband met vermogens-, gewelds- en drugsdelicten. Ook was er voor 2019 een geweldsincident bij het café, is er meerdere keren softdrugs gevonden en bij controles ontbrak een leidinggevende.

De eigenaar van het café vocht de sluiting van zijn zaak aan bij de rechter. Die stelde de gemeente in het gelijk, waarna de eigenaar naar de Raad van State stapte. Die oordeelt nu dat Lenferink onterecht zijn bevoegdheid om een pand te sluiten heeft gebruikt. "In dit geval kon de burgemeester, alles afwegende, niet concluderen dat de sluiting van het pand noodzakelijk was ter bescherming van het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid", aldus de Raad van State. "Met het verwijderen van het cash center uit de inrichting is het directe gevaar feitelijk weggenomen."

Over de argumenten van Lenferink over criminele bezoekers en de eerdere incidenten bij het café, zegt de Raad van State dat die niet verder zijn onderbouwd en dat er geen aanknopingspunten zijn om te denken dat het openblijven van het café een gevaar zou zijn voor de openbare orde. De gemeente Leiden moet de proceskosten van 4566 euro vergoeden. Café Palmerie is na de gedwongen sluiting nooit meer open geweest. Inmiddels zit er een andere huurder in het pand.