Fietser geschept op Lammenschansweg

Een vrouw is vanmiddag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat ze was geschept door een busje. Het ongeluk gebeurde op de Lammenschansweg in Leiden ter hoogte van de Koninginnelaan.

De politie, ambulancedienst en een traumahelikopter werden voor het ongeval gealarmeerd. De inzet van het traumateam werd gecanceld. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

