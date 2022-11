Politie neemt tientallen kilo’s illegaal vuurwerk in beslag

Na een melding via Meld Misdaad Anoniem heeft de politie in Leiden een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk gevonden en in beslag genomen. In totaal bleek het te gaan om twintig kilo professioneel illegaal vuurwerk.

Het vuurwerk lag zonder enige bescherming op een zolderkamer van de woning van een bejaarde man in Leiden. Het is door een gespecialiseerd transportbedrijf opgehaald en wordt vernietigd. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

