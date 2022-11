Vrijwilligers verzorgingshuis vergrijzen: 'Jonge rolstuwduwers gevraagd'

De vrijwilligers van verzorgingshuis Van Wijckerslooth in Oegstgeest luiden de noodklok. Het duwen van de rolstoelen tijdens het wekelijkse tochtje naar de markt wordt door vergrijzing onder de vrijwilligers steeds zwaarder. Zij roepen jongeren op om zich aan te melden als rolstoelduwer.

"Het is nu al zo dat de bewoners van Van Wijckerslooth maar één keer per maand mee naar de markt kunnen. Veel van hen gaan het liefst wekelijks. Dus: jonge rolstoelduwers gevraagd", zegt vrijwilliger Els in De avond van Sleutelstad waarin zij te gast is om te vertellen over haar vrijwilligerswerk.

Een keer per week trekt 'de marktgroep' erop uit. "We halen de bewoners op en vervoeren ze per rolstoel. Voor de meesten is de markt te ver om te lopen, dus dat is praktisch. Na een tochtje over de markt wordt er van koffie met wat lekkers genoten. Daarna brengen we ze weer terug."

Vrijwilligersmakelaar bij Radius, Ivonne Janka, benadrukt het belang van initiatieven als de marktgroep. "Je doet een ander heel veel plezier. Deze bewoners komen anders misschien niet eens buiten. Bovendien doe je vrijwilligerswerk niet alleen voor een ander. Je ontmoet veel nieuwe mensen. Je sociale netwerk breidt uit. Dat is ook heel waardevol voor jezelf", vertelt Janka.

"Hoe fijn is het als je altijd maar binnen zit en er dan opeens iemand aanklopt en vraagt: gaat u mee? Ik kan niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk dit werk is", voegt Els toe.

Nieuwe vrijwilligers voor de marktgroep, of een van de andere vrijwilligersinitiatieven in Oegstgeest, kunnen zich aanmelden via de website dorpskracht & co.

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte