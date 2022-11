Laatste kans voor herplaatsing Rembrandtbeeld

Op uitdrukkelijk verzoek van de Leidse gemeenteraad en wijkvereniging D’Oude Morsch doet cultuurwethouder Yvonne van Delft de komende tijd een ultieme poging om een plek te vinden voor het metershoge Rembrandtbeeld dat kunstenaar Gabriël Klein maakte ter gelegenheid van het Leidse Rembrandtjaar in 2019. Het kreeg toen een tijdelijke plek voor Museum de Lakenhal. In […]

In 2019 werd ook in Leiden herdacht dat de schilder 350 jaar eerder overleed. Na afloop van dat jaar belandde het beeld ‘Rembrandt in Schildersjas’ in het depot van de gieterij dat het vervaardigde. In overleg met de kunstenaar begon eerst het Lucas van Leyden Fonds en later de gemeente Leiden zelf aan een zoektocht naar een nieuwe, definitieve plek voor het uit de kluiten gewassen bronzen beeld. Tot nu toe zonder succes.

De afgelopen jaren kwamen er twee plekken in beeld. De Beestenmarkt en het Galgewater. De Beestenmarkt viel af omdat het te ingewikkeld werd bevonden om het daar op een goede manier in te passen zonder onder andere de kermis in de weg te zitten. Het Galgewater kon wel, maar dat wilde de kunstenaar niet. Het beeld zou daar in zijn ogen geen goede plek krijgen. Het verdient in de ogen van de in Frankrijk woonachtige Sterk een plek in de zon.

Zo’n plek is nu mogelijk toch nog gevonden. In Park de Put. Het parkje bij de gelijknamige molen is al behoorlijk gevuld met onder meer het Leidse Indiëmonument en een speeltoestel voor kinderen, maar wethouder Van Delft laat nu alsnog onderzoeken of het beeld er ook neergezet kan worden. “Maar dit is wel de laatste poging”, zegt ze erbij. “We hebben hier nu al zoveel tijd ingestoken en onze mensen hebben we hard nodig voor andere zaken, zoals de energietransitie.

Leiden betaalde de kunstenaar eerder tienduizend euro voor het beeld. Als tegemoetkoming in de kosten van het gieten. Het beeld wordt na plaatsing door Gabriël Sterk aan de stad geschonken.