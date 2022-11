Ir. G. Tjalmaweg per direct afgesloten voor spoedreparatie

De Tjalmaweg is per direct in beide richtingen afgesloten tussen de aansluiting N441 (de weg van Katwijk naar Wassenaar) en de A44. Aannemer Boskalis voert een spoedreparatie uit aan het wegdek van de tijdelijke N206 in de richting van Leiden. Het verkeer wordt met borden en verkeersregelaars omgeleid.

Het verkeer kan naar verwachting woensdagochtend weer over de Tjalmaweg rijden. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden zo nodig wel passeren. De bussen van Arriva moeten omrijden.

Het autoverkeer wordt omgeleid over de A44 via de afslag 6 naar Noordwijk, de N444, N206 en vice versa. Vanaf N206 Leiden-West wordt het verkeer via de Oude Rhijnhofweg / McDonald's, teruggeleid naar de A44 richting Amsterdam. Verkeer vanaf de Voorschoterweg richting Leiden kan de N206 op draaien. Omgekeerd kan dat niet; verkeer vanaf de N206 Leiden wordt omgeleid ter hoogte van de Oude Rhijnhofweg / McDonald's.

Oorzaak

Dinsdagmiddag is tijdens het weghalen van de damwanden bij de Tjalmaweg schade ontstaan aan het wegdek van de rijstrook richting Leiden. Aannemer Boskalis heeft de snelheid direct in beide richtingen verlaagd naar 30 kilometer per uur. Een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland heeft de situatie beoordeeld en besloten dat de Tjalmaweg alsnog direct afgesloten moet worden.

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen