Vrees in wijken voor eenzijdige afsluiting van het gas

"Het is verontrustend dat de gemeente Leiden de bevoegdheid wil gebruiken om wijken eenzijdig van het gas af te sluiten. Het kan niet zo zijn dat de gemeente gasleidingen laat weghalen als bewoners niet willen worden aangesloten op de stadsverwarming die de gemeente nu wil doordrukken." Zo reageren Wijkvereniging Houtkwartier en burgerinitiatief TegenGas Merenwijk op de antwoorden van het college van B en W op vragen uit de gemeenteraad.

"De beloofde keuzevrijheid bij de energietransitie voor bewoners is zo een wassen neus", gaan ze verder. "De kosten voor hen blijven volkomen in mist gehuld, net als de mate waarin de CO2-uitstoot wordt verminderd."

De antwoorden van het college volgen op vragen van verschillende partijen die meer wilden weten over het verloop van de energietransitie in Leiden en de uitvoering van de wensen van de gemeenteraad voor de Warmtevisie van Leiden. Een van die wensen betrof een breed onderzoek naar meerdere mogelijke energie-oplossingen. Ook zou het net met gasleidingen in ieder geval tot 2050 in stand moeten blijven.

"De trein van collectieve warmtenetten gekoppeld aan vervuilende industriële processen in de Rotterdamse regio dendert voort", zeggen Wim Scholten (Houtkwartier) en Cent van Vliet (TegenGas Merenwijk). Ze duiden daarbij op de pijpleiding met restwarmte uit Rotterdam (WarmteLinQ+)." Er is geen enkel inzicht in wat de totale kosten voor de bewoners zijn. We willen geen wurgcontracten met een leverancier van warmte waar je dan voor 40 jaar aan vastzit."

Onduidelijk

Wethouder Yvonne van Delft heeft gezegd dat de gemeente voornamelijk inzet op collectieve warmtenetten en stadsverwarming. "Dat is met onduidelijkheid omgeven", zegt Scholten. "Het is slikken of stikken. Als bewoners niet meedoen aan de stadsverwarming moeten ze zelf maatregelen treffen met hoge kosten en als ze wel meedoen, kunnen de kosten ook enorm uit de klauwen lopen. De gemeente moet veel meer aandacht besteden aan de woningen en gebouwen (60 procent van het totaal) die niet kunnen worden aangesloten op de stadsverwarming. WarmtelinQ+ heeft niet genoeg capaciteit om alle woningen en gebouwen te kunnen aansluiten."

Scholten en Van Vliet slaan aan op de mededeling dat er wetgeving in de maak is die gemeenten de bevoegdheid geeft om eenzijdig een aardgasvrije wijk aan te wijzen en dat de gemeente die bevoegdheid wil gebruiken. "In die wijk stopt dan de aansluit- en transporttaak van de gasnetbeheerder", zegt het college van B en W. Volgens het college is dit ook bedoeld om te zorgen dat er geen dubbele infrastructuur hoeft te worden onderhouden.

Het college wil die bevoegdheid gebruiken "zodra er een betaalbaar, duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas kan worden geboden". Scholten: "Het is vanuit de optiek van het college een open deur dat de leiding met restwarmte uit Rotterdam en de stadsverwarming daaraan bij voorbaat voldoen. Een reële keuzevrijheid wordt daarmee uit handen geslagen. Een verontrustende ontwikkeling."

