Lezen op de Beestenmarkt in de Maxibieb van Letterlijk Leiden

Midden op de Beestenmarkt in Leiden staat een oranje gekleurde wagen. De wagen is ingericht met boeken van diverse genres en er staat een leunstoel voor degene die even rustig wil zitten lezen. Deze zogeheten Maxibieb is een initiatief van Letterlijk Leiden.

De boeken voor deze grote versie van de Minibieb worden gedoneerd door particulieren, maar ook organisaties als BplusC en ook scholen hebben een bijdrage geleverd. "We zien dat het goed gebruikt wordt. Hij staat nog maar drie dagen hier en ik heb hem alweer bij moeten vullen", vertelt Romy Hijman van Letterlijk Leiden. Dat is een festival met onder meer lezingen, boekpresentaties en workshops. "Het doel van de Maxibieb is om zoveel mogelijk mensen te laten lezen. Iedereen kan hier een boek pakken en even gaan zitten om te lezen. Met zo'n centrale plek midden in het centrum heb je natuurlijk een prachtige plek voor een goed boek. Het is gratis en voor iedereen toegankelijk." De Maxibieb staat tot 17 december op de Beestenmarkt en is elke dag geopend van 9.00 tot 18.00 uur. "Op 17 december sluiten we het festival af met Books & Bites. Dit is een gezellige markt met boeken, cultuur, kunst en veel hapjes op het Pieterskerkhof." Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

