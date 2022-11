Auto in sloot op de A4, politie op zoek naar bestuurder

Op de A4 in de richting van Den Haag is zondagochtend een bestuurder met de auto van de weg geraakt en de sloot in gereden. Dat gebeurde ter hoogte van recreatiegebied Vlietland. Van de bestuurder ontbreekt nog ieder spoor.

De brandweer is met duikers op zoek gegaan naar inzittenden, maar rond de auto is niemand aangetroffen. De politie is daarom aan de overkant van het water, richting Vlietland, op zoek naar de bestuurder. Met een hijskraan is de auto uit het water getild. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

