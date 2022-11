Raad wil hangplek voor jongeren in Stevenshof, maar vergat geld te reserveren

"We gaan nu op zoek naar een financiële dekking om de hangplek te realiseren", vertelt Emma van Bree (GroenLinks). "We dachten dat er al een concreet plan was om de hangplek te realiseren."

Burgemeester Henri Lenferink vindt het mooi dat de jongeren uit zichzelf hebben gevraagd om een hangplek. "Het is een opbouwende manier van denken. Maar een aantal leden van die groep is vervolgens wel behoorlijk de fout ingegaan. Daarom aarzelden we wel of we zo'n plek moesten realiseren. Maar we gaan onze best doen."