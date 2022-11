De herhaalprik is voor iedereen van twaalf jaar en ouder die de basisserie coronaprikken heeft gehad. Mensen die van de gelegenheid gebruik willen maken, moeten wel een geldig identiteitsbewijs meenemen.

De GGD is ook op 2 en 9 december aanwezig in het gemeentehuis aan de Leidseweg 25. Van 14.00 tot 18.00 uur zijn inwoners welkom voor een herhaalprik. Een afspraak maken is niet nodig.