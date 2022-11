Stikstof en verkeersdrukte vertraagt nieuwe wijk bij Haagse Schouwweg

De nieuwe woonwijk Westerpoort die in gebied tussen de Haagse Schouwweg en de A44 moet verrijzen, loopt nog meer vertraging op. De stikstofproblematiek en de toegenomen verkeersdrukte zijn daar debet aan.

De gemeente kondigt aan meer tijd nodig te hebben voor de gebiedsvisie die aanvankelijk begin dit jaar klaar had moeten zijn. Dit werd eerder al verplaatst naar dit najaar en het gaat nu nog een half jaar langer duren. In het tweede kwartaal van 2023 hoopt de gemeente meer duidelijkheid over het project te kunnen geven.

Door de groei van Leiden neemt ook de verkeersdrukte toe. Cijfers uit recent verkeersonderzoek tonen aan dat de toename van het verkeer op de Dr. Lelylaan, Haagse Schouwweg en Plesmanlaan dusdanig groot is dat er opnieuw gekeken moet worden naar de verkeersafwikkeling in dat gebied. Temeer daar er in de nieuwe stadswijk Westerpoort nog eens duizend woningen bij komen en er ook in de rest van de stad allerlei nieuwbouwplannen zijn.

De nieuwe stadswijk Westerpoort moet een duurzame wijk worden, gelegen tussen de Plesmanlaan, de Haagse Schouwweg, begraafplaats Rhijnhof en de A44. Het wordt gezien als de laatste grote stadswijk die Leiden nog kan bouwen. In 2021 startte de gemeente een participatietraject. Naast de vastgoedeigenaren in het gebied, dachten ook omwonenden, ondernemers en belangenorganisaties mee over de gebiedsvisie Westerpoort.