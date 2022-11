Jubilerend Leidsche Amateur Fotografie Vereniging krijgt erepening

De 100 jaar oude Leidsche Amateur Fotografie Vereniging (LAFV) is vandaag onderscheiden met een Koninklijke Erepenning. Burgemeester Lenferink overhandigde de erepenning en een oorkonde tijdens de presentatie van het jubileumboek van LAFV.

LAFV viert zijn honderdjarige bestaan in de Stadsgehoorzaal met onder andere de presentatie van een 116 pagina's tellend jubileumboek. In het boek wordt aandacht besteed aan de beginjaren van de (amateur)fotografie in Leiden en de oprichting van de LAFV in 1922. Dat was naar aanleiding van een lezing van Adrian Boer, toenmalig redacteur van fotografietijdschrift Focus.

Het enthousiasme onder de aanwezigen bij de lezing was zo groot dat zij besloten de Leidsche Amateur Fotografie Vereniging op te richten met als doel 'de amateur fotografen in stad en omstreken nader met elkander in kennis te brengen en de beoefening der fotografie te bevorderen door het houden van clubavonden met voordrachten, projecties, demonstraties, werkavonden waarop lessen worden gegeven, cursusavonden en onderlinge wedstrijden'.

Ook wordt in het boek uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkeling van de vereniging door de jaren heen met markante voorzitters en leden, fotowinkels, doka's en buitenlandse uitstapjes. Een compleet hoofdstuk is gewijd aan de tientallen exposities en evenementen. Ook is er aandacht voor de typisch Leidse zaken, zoals Leidens Ontzet, de Leidse Jazzweek, de Leidse Rembrandtdagen en het Leidse verenigingsleven.

Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

Eerder

Aanbevolen artikelen