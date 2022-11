Drinkwater wordt komend jaar duurder

Drinkwater wordt het komende jaar duurder. De prijs voor duizend liter water stijgt met 24 cent, tot 1,41 euro. Voor een tweepersoonshuishouden betekent dit dat de rekening stijgt met ongeveer 24 euro, laat drinkwaterbedrijf Dunea weten.

Ook het vastrechttarief gaat omhoog met 2,68 euro per jaar. De tarieven zijn deze donderdag vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestaande uit de gemeenten in het leveringsgebied van Dunea. De voornaamste oorzaak van de tariefsverhoging zijn de toegenomen kosten voor de productie van drinkwater, onder andere voor energie en grondstoffen. De prijsstijging past dan ook in een landelijke trend: alle Nederlandse drinkwaterbedrijven verhogen hun tarieven.

Duizend liter drinkwater kost het komende jaar dus 1,41 euro. Het vastrecht voor de meest voorkomende leveringscapaciteit wordt 72,90 euro per jaar. Bij een gemiddeld verbruik van 43,5 m3 per persoon is de verhoging in 2023 voor een eenpersoonshuishouden ongeveer 13 euro per jaar. Voor een tweepersoonshuishouden kost het rond de 24 euro extra en voor een vierpersoonshuishouden is dit ongeveer 44 euro.

Dunea adviseert klanten die hulp nodig hebben bij het betalen van hun drinkwaterrekening om snel contact op te nemen, zodat er een oplossing gevonden kan worden en er geen achterstanden ontstaan. Klanten kunnen een passende betalingsregeling afsluiten of ervoor kiezen om de waterrekening maandelijks te betalen. Vanaf 1 december staat er een tariefcalculator op de website van Dunea waarmee mensen de tariefverhoging kunnen doorrekenen.

Dunea-directeur Wim Drossaert verwacht dat er de komende jaren forse investeringen nodig zijn om aan de groeiende vraag naar drinkwater te kunnen voldoen. "Doordat de bevolking sneller groeit dan lang werd gedacht, moeten we al op korte termijn alles uit de kast halen om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren. Bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe bronnen en innovatieve technieken om het water te zuiveren." Zuinig omgaan met water is niet alleen belangrijk voor een lagere rekening, benadrukt de Drossaert, maar ook om in de toekomst voldoende water te houden.