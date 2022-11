Rijksmuseum van Oudheden koopt topcollectie cameeën voor 5,4 miljoen

Een unieke verzameling cameeën is in bezit gekomen van het Rijksmuseum van Oudheden. Het gaat om 444 miniatuurkunstwerken van, aldus het museum, 'uitzonderlijk hoog niveau'. Ze zijn te bewonderen in een nieuwe tentoonstelling in het RMO.

De miniatuurtjes dateren uit de Klassieke Oudheid en de middeleeuwen, tot en met de 17de eeuw. Cameeën zijn kleine stenen siervoorwerpen, waarin een voorstelling vaak tot in het kleinste detail in reliëf is uitgewerkt. Gedurende de Oudheid waren cameeën populair als sieraad, pronkstuk en talisman.

Topcollecties

De aangekochte verzameling is aangelegd door Derek Content, een Amerikaan van Nederlandse komaf. Het RMO kocht vrijwel zijn gehele collectie voor ruim 5,4 miljoen euro. De helft hiervan is bijgedragen door de Vereniging Rembrandt, voor de aankoop van 42 topstukken uit deze collectie. Met deze aanwinst behoort de collectie 'gesneden stenen' van het RMO in één keer tot de topcollecties in Europa. Meer dan 300 exemplaren zijn vanaf nu te zien in een nieuwe tentoonstelling in het museum.

Het RMO beschouwt de aankoop als een belangrijke aanvulling op haar eigen cameeën-collectie. Met de nieuwe verzameling biedt het RMO inzicht in de ontwikkeling van de cameekunst gedurende tweeduizend jaar en in het persoonlijke leven van de mensen in de Oudheid.

Financiering

Voor de aankoop van de 42 topstukken nam de Vereniging Rembrandt 2,5 miljoen euro, bijna de helft van het totale aankoopbedrag, voor rekening. De overige financiering is verkregen van de VriendenLoterij, particuliere donaties en private RMO-fondsen: het Elisabet Huss Fonds, Van der Schans Fonds, Asklepios Fonds, Eega van Asklepios Fonds, het Gildemeester Fonds.

