Begin 2023 besluit over woningen daklozen en statushouders in Merenwijk

Begin volgend jaar hakt de gemeente de knoop door of de oude brandweerkazerne in de Merenwijk wordt omgevormd tot huisvesting voor voormalige daklozen, statushouders en studenten. Omwonenden van de oude brandweerkazerne aan de Gooimeerlaan worden zodra er meer duidelijkheid snel ingelicht door de gemeente.

Dit antwoordt de gemeente op vragen van Omroep Sleutelstad. In maart van dit jaar werd bekend dat de gemeente denkt aan tijdelijke woningen voor bijzondere doelgroepen op de plek van de oude brandweerkazerne naast het bedrijventerrein aan de Gooimeerlaan.

De gemeente doet onderzoek naar de mogelijkheid en heeft daarover inmiddels met drie omwonenden uit de Bessenbuurt gesproken. De Bessen liggen tegenover de beoogde locatie. Dichtbij liggen ook de Tuinen en de Rodes en het bedrijventerrein met de Gamma. "De gemeente heeft goed contact met de wijkvereniging over dit project en deelt de mening dat omwonenden snel ingelicht moeten worden over de ideeën", laat een gemeentelijk woordvoerder weten.

"We hebben voor een overleg met de gemeente wat leden uit de buurt uitgenodigd", bevestigt Gerard van Hees, voorzitter van Wijkvereniging Merenwijk. "Maar de belangrijkste opgave nu is om de wijk te informeren en dat staat voor januari in de planning." Volgens Van Hees kunnen mensen uit de maatschappelijke opvang voormalige daklozen of ex-verslaafden zijn. "Als wijkvereniging pleiten we voor flankerend beleid."

Op de vraag of er veiligheidsrisico's voor de wijk zijn antwoordt de woordvoerder: "Mensen die uit de maatschappelijke opvang komen, kunnen zelfstandig wonen in een sociale huurwoning. Zij krijgen gedurende twee jaar nog ambulante begeleiding via een drie-partijen-overeenkomst tussen cliënt, zorgaanbieder en woningcorporatie. Na twee jaar wordt dat omgezet in een normale huurovereenkomst."

Op dit moment is het project volgens de gemeente nog in de beginfase. De verwachting is dat begin 2023 een besluit wordt genomen. Daarna volgt al dan niet realisatie met een woningbouwcorporatie. "In de planning zijn er meerdere momenten waarop de partijen met omwonenden in gesprek gaan." Zo is er onder andere een 'inloopmoment voor omwonenden' in voorbereiding."

Vragen over veiligheid spelen ook een rol bij de vestiging van een nieuw en groter Sociaal Pension op de plaats van het oude Belastingkantoor. In oktober eisten de wijkverenigingen Transvaal en Stationsgebied van CDA-wethouder Julius Terpstra (Wonen, Bouwen en Welzijn) uitstel van het besluit en een goede analyse van de veiligheidsrisico's. Ze uitten bezorgdheid over drugshandel en -gebruik in de directe omgeving van het onderkomen voor verslaafden en mensen met zware psychische problemen.