600 nieuwe woningen langs het spoor bij Schipholweg

Tussen de gloednieuwe brandweerkazerne en het Achmea-gebouw bij station Leiden Centraal worden de komende jaren zeshonderd woningen en tienduizend vierkante meter kantoorruimte gebouwd in drie torens van respectievelijk vijftig, negentig en vijfenzeventig meter hoog. Op straatniveau worden ze verbonden met een doorlopende 'plint' waarin plek komt voor winkels, horeca en binnentuinen.

Zie hier in een notendop het plan dat ontwikkelaars Oudendal en VORM hebben gemaakt ter vervanging van verouderde kantoorpanden aan de Schipholweg. Als alles meezit begint de nieuwbouw langs het spoor in 2024 en worden de gemixte kantoor- en woontorens in 2026 opgeleverd. Voor de appartementen geldt dat 35 procent sociale huur wordt en nog eens 35 procent betaalbare koop en huur. De resterende 30 procent wordt vrije sector.

Afdwingen

De sociale huurwoningen worden, als het aan de gemeente ligt, verkocht aan een woningbouwcorporatie. Dat kan Leiden echter niet afdwingen. "De ontwikkelaars weten dat dit is wat we willen en gaan zich daar ook voor inspannen", zegt bouwwethouder Julius Terpstra. "Daarvoor zijn we afhankelijk van landelijke wet- en regelgeving." Die is volgens Terpstra overigens wel in de maak.

Corporaties

Als de ontwikkelaars er niet uitkomen met een corporatie dan heeft de gemeente afgesproken dat de ontwikkelaars zelf 35 procent sociale huur gaan verhuren. Het middensegment gaat in dat geval dan naar 40 procent en de vrije sector naar 25 procent.

Nep sociale huur

Het heeft wel nadelen als de commerciële ontwikkelaars de sociale woningen gaan verhuren. Terpstra: "Ze verhuren dan wel tegen een sociale huur, maar ze hoeven bijvoorbeeld geen statushouders te huisvesten of mensen uit de geestelijke gezondheidszorg. En na twintig jaar kunnen ze de woningen verkopen. Dat mag volgens huidige regels." Dat scenario heeft niet de voorkeur van de gemeente. "Maar we hebben niet de keiharde juridische mogelijkheden om ontwikkelaars te dwingen het aan een corporatie te verkopen. Dat is wel wat we graag zien. Corporaties zijn daarvoor immers op aarde", zegt Terpstra.

