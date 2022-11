Hartspecialisten LUMC opereren kinderen in Suriname

Een team van het centrum voor aangeboren hartafwijkingen Cahal van het LUMC in Leiden is in Suriname om daar hartoperaties en hartkatheterisaties uit te voeren bij kinderen. Het is de zestiende keer dat de kinderhartspecialisten in dat land zijn. In die jaren hebben ze veel operaties uitgevoerd. De 170ste staat voor komende week op het programma.

In Suriname worden jaarlijks zo'n twintig tot dertig kinderen geboren met een hartafwijking. Volgens het LUMC zijn dat er te weinig om een vast team op te tuigen in het land. Maar, zeggen de deskundigen van het Centrum voor Aangeboren Hartafwijkingen Amsterdam Leiden (CAHAL), hulp is wel nodig. De kinderen kunnen naar een ander land worden gebracht voor een operatie, maar dat is niet ideaal. Daarom reist er sinds 2005 een gespecialiseerd team uit Leiden en Amsterdam naar Suriname. Zij helpen de kinderen dan in het Universitair Ziekenhuis van Paramaribo (UZP). "Dat scheelt heel wat stress en moeite, zowel voor het kind als de familie", zegt kinderhartchirurg Dave Koolbergen die het team leidt. Koolbergen is niet alleen in Suriname. Hij heeft een compleet team bij zich met een kindercardioloog, perfusionist (een specialist die de hart-longmachine bedient), kinder-ic-arts, anesthesie- en operatieassistenten en ic-verpleegkundigen. Dit is een vast team dat dus al jaren afreist naar het Latijns-Amerikaanse land. De afgelopen jaren zijn er zo'n 250 hartkatheterisaties uitgevoerd. Ook worden er hartoperaties gedaan. Dit jaar denkt het team operatie nummer 170 te kunnen doen. Officieel heet het bezoek de Kinderhartmissie. Er wordt samengewerkt met artsen en verpleegkundigen uit Suriname zelf. Omdat de 'missie' in principe ieder jaar wordt gehouden gaat die samenwerking volgens de artsen soepel. Het gaat vanuit Cahal niet enkel om het uitvoeren van operaties en andere behandelingen, het personeel in Suriname wordt ook opgeleid. "Onderwijs is de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel geweest van de kinderhartmissie", zegt kinderarts Peter Paul Roeleveld van het LUMC. "Daardoor kunnen ze zelf steeds meer zorghandelingen uitvoeren, waardoor de kwaliteit van zorg verbetert." Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

