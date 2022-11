Leiden onderzoekt versneld vervangen oude veldverlichting

Onder andere voetbalclub Lugdunum vroeg eerder aan de gemeente of de veldverlichting verduurzaamd kan worden om zo de torenhoge energierekening wat te temperen. Tot nu toe tevergeefs, zo bleek op het afgelopen woensdag gehouden sportcongres dat dit keer plaatsvond in het gebouw van het Leonardo College aan de Telderskade.

"Ik heb al opdracht gegeven om uit te zoeken wat er kan", zegt Spijker ook tegen Sleutelstad. "Maar het is niet zomaar een kwestie van een ander lampje erin draaien. Het gaat ook om nieuwe armaturen en soms zelfs het aanleggen van nieuwe bekabeling." Ze wijst erop dat het dan ook al snel om een flinke investering gaat. "Dan moeten we dus kijken of we de bestaande verlichting versneld kunnen afschrijven."