Gebouwen in Leiden en de regio kleuren oranje: ‘Stop geweld tegen vrouwen’

Tijdens Orange the World wordt er wereldwijd twee weken lang actie gevoerd tegen geweld tegen vrouwen. Ook Leiden doet dit jaar weer mee door zes gebouwen oranje uit te lichten. Dat gebeurt vanaf van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale Mensenrechtendag.

De gebouwen die in Leiden worden uitgelicht zijn de Koornbrug, de Schouwburg, Museum Volkenkunde, de voormalige Zeevaartschool, het Academiegebouw, de Turkse Mimar Sinan moskee, de Meelfabriek en de Burcht.

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. Ook in Nederland is dat een groot probleem. Uit een Europees onderzoek door EU Agency for Fundamental Rights (FRA) blijkt dat 45 procent van de vrouwen in ons land te maken krijgt met geweld.

Zelfs de eigen woonomgeving is niet altijd veilig: één op de vijf vrouwen is ooit fysiek mishandeld door een partner of ex-partner. Daarnaast wordt er in Nederland gemiddeld iedere 8 dagen een vrouw vermoord door (ex)partnergeweld volgens kennisinstituut Atria.

Orange the World vraagt wereldwijd aandacht voor dit probleem. "Iedereen kan iets doen, vooral mannen en jongens", zegt de organisatie. "Doorbreek het taboe op praten over geweld door er juist over te praten, of zorg als actieve omstander dat vrouwen en meisjes zich veilig kunnen voelen op het werk, op straat, in het ov of in het café."

Op 25 november om 16.30 uur onthult wethouder Abdelhaq Jermoumi een Orange the World Social Sofa op het Kooiplein, gemaakt door Soroptimistclub Leiden Aurora. Vervolgens wordt de Mimar Sinan moskee aan het plein oranje verlicht.

Om 19.30 uur wordt er een toneelstuk opgevoerd door theatergenootschap De Generator in het Stadhuis. Aansluitend is er een paneldiscussie voor het publiek over het belang van medestanders om het geweld tegen vrouwen te stoppen. De actie wordt afgesloten door mboRijnland. Zij spuiten op 30 november milieuvriendelijke straatgraffiti over dit thema.

Leiden is niet de enige gemeente uit de regio die meedoet. In Oegstgeest wordt een Orange the World stoeptegel geplaatst, ook heeft de burgemeester een toespraak opgenomen. Verder wordt op 25 november de vlag gehesen. In Zoeterwoude wordt de Heineken brouwerij oranje verlicht. Ook in Voorschoten wordt er stilgestaan bij geweld tegen vrouwen.