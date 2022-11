Voormalig Plantsoen Theater terug in de Leidse regio

"Ja opnieuw een theatertje in onze eigen huiskamer, ik kan het gewoon niet laten", vertelt Lever in het Sleutelstadprogramma Cultuur071. "In Oegstgeest hebben we, in een van de oudste huizen van het dorp, weer de ruimte om zo'n 25 personen te ontvangen. Maar zelfs als ik in een klein flatje zou wonen, kwamen er huiskamervoorstellingen." Of ze in Oegstgeest ook zelf weer in een voorstelling te zien zal zijn, is iets waar ze nog over moet nadenken.