Transformator verwoest door brand: ‘Stroomvoorziening was niet in gevaar’

Over de oorzaak van de brand, die vooraf is gegaan door een explosie, is volgens de De Jong nog weinig te zeggen. "We gaan dit uitgebreid onderzoeken." In het gebouw is de dwarsregeltransformator volledig door brand verwoest. "Dat deze dwarsregeltransformator buitenwerking is, heeft vooral effect op onze eigen capaciteit", zegt De Jong. "De stroomvoorziening voor Leiden is niet in gevaar geweest."