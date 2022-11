DIOK-vrouwen zetten zegereeks voort in ijzige regen

Het vrouwenteam van DIOK heeft de smaak van winnen te pakken. Zondagmiddag werd thuis dik gewonnen van RUS D1 uit Utrecht. De Leidse ploeg staat derde op de ranglijst en gaat volgende week op bezoek in Delft bij de nummer 2, die dit weekend ten onder ging tegen de koploper in de Ereklasse.

De Leidse rugbysters kwamen vandaag tot een score van 34 punten en hielden hun tegenstandsters op gepaste afstand met slechts vijf punten. Aanvoerster Lisa Boot wil niet zover gaan om haar team oppermachtig te noemen. "Maar je merkt wel dat hoe meer we winnen, hoe enthousiaster het team ook wordt", zegt Boot "en dat is superleuk om te zien. Het was een spannende pot en de verdediging van RUS was erg sterk, waardoor het zeker niet vanzelf ging."

Als promovendus in de Ereklasse doet DIOK D1 het goed dit seizoen. De eerste wedstrijd ging nipt verloren tegen de Amsterdammers die de ranglijst aanvoeren. Eind oktober verschalkte DIOK al het samengestelde team Blue Waves/Bassets en nu was het de beurt aan RUS om opgerold te worden.

Het weer zat niet mee. "Het was ontzettend koud en nat", vervolgt Boot, "maar ondanks wat slordigheidsfoutjes hebben we écht als een team gespeeld vandaag. We waren goed op elkaar ingespeeld en dan kun je ook met elkaar de punten scoren." Maar ook de verdediging stond als een huis. "Daar hebben we afgelopen week hard op getraind, maar als verbetering zouden we wat meer de rust in het veld kunnen bewaren. Juist met dit weer zijn te snelle passes risicovol en kan je soms beter de bal vasthouden."

Boot verwacht dat de wedstrijd tegen Delft een hele pittige wordt. "Ze hebben vandaag met 32-5 van AAC verloren, waar wij nipt met 27-29 van hebben verloren in onze eerste wedstrijd, maar dat neemt niet weg dat Delft een hele sterke tegenstander is. Ons strijdplan zal hetzelfde zijn als alle andere wedstrijden en we gaan deze week hard trainen op de verbeterpunten van vandaag."