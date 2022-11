Toonkunstorkest zet twee orgels in de schijnwerpers

Dat een groot orkest met orgel ook een heel gevarieerd kan zijn, is nog wel de grootste verrassing van dit programma. Dat is mede te danken aan organist Simon Stelling specialist in romantische en Franse muziek. Dankzij hem staat ook de gevarieerde 'Symphonie concertante' van de Franse componist Joseph Jongen op het programma. Dat is een werk waarin juist alle verschillende klanken van het orgel worden gebruikt en tegelijk het orkest een gelijkwaardige partner is in de muziek. Het is geen toeval dat juist dit programma in de stadsgehoorzaal wordt gespeeld, met het orgel van de zaal, en daarvoor ook in Alphen aan den Rijn was te horen in de Adventskerk. Orkestvoorzitter Bastiaan Vinkenburg vertelt bij cultuur071 dat het honderdjarig bestaan van het Steinmeyer orgel uit de Adventskerk de eigenlijke aanleiding was voor dit programma.