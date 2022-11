Wereldreiziger Boudewijn Büch weer thuis in Leiden

Het Boudewijn Büch Gezelschap Büchmania staat op zondag 27 november stil bij de Leidse jaren van schrijver, dichter en televisiemaker Boudewijn Büch. Hij overleed twintig jaar geleden. Het naar hem genoemde pad bij het Schrijverspark krijgt die dag het straatnaambord. Verder is er een Büchwandeling door Leiden en zijn er lezingen bij de bibliotheek.

Boudewijn Büch (1948) woonde in de jaren zeventig op diverse plekken in Leiden. Hij zat op het Bonaventura College en kwam in Leiden tot bloei als schrijver. Hij schreef en dichtte ook veel over de stad.

Arjan Honkoop, bestuurslid van Büchmania, neemt geïnteresseerden mee op een tocht langs 'Büchiaanse' plekken. De dichter Han Ruijgrok draagt gedichten voor. "Büch was 'de vader van de moderne reisprogramma's", zegt Honkoop. "Hij was een wereldreiziger en een eilandgek, eeuwig onrustig. Als hij thuis was, wilde hij op reis. Was hij op reis, dan wilde hij naar huis."

Zijn televisieserie 'De wereld van Boudewijn Büch' gaf hem bekendheid bij het brede publiek. Die werd uitgezonden van 1988 tot 2001. Inspiratie voor reizen kreeg hij in zijn jeugd bij bezoeken aan het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. In zijn studietijd blowde hij er tussen de Boeddha-beelden.

Onthulling



Bij het Schrijverspark staat een appartementengebouw van de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Daar is het Boudewijn Büchpad. Het straatnaambord ontbreekt nog, maar dat wordt op 27 november om 11 uur onthuld door wethouder Julius Terpstra.

Als onderdeel van 'Nederland Leest' zijn er bij BplusC aan de Nieuwstraat twee Boudewijn Büch-lezingen. Guus Bauer is auteur van 'Ik, Boudewijn Büch', hij brengt de schrijver in zijn presentatie weer tot leven. Ron Moerenhout schreef boeken over Sint-Helena. Hij vertelt over dit eiland, waar Napoleon heen was verbannen. Boudewijn Büch was mateloos gefascineerd door deze Franse keizer.