Brand na explosie in TenneT-verdeelstation Nieuw Leyden

Volgens een woordvoerder van de brandweer is er een explosie geweest in een van de transformatoren in het gebouw waarna brand is ontstaan. Het duurde even voordat de brandweer naar binnen kon vanwege het gevaar dat een hoogspanningstation met zich meebrengt. Uiteindelijk gaf een medewerker van TenneT toestemming en is de brand met schuim en poeder geblust.