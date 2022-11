Meisje om het leven gekomen in Zoeterwoude

In een sloot langs de Weipoortseweg in Zoeterwoude is vanmorgen rond 8.30 uur het lichaam gevonden van een overleden vrouw. Naar het zich laat aanzien, is ze met haar fiets het in water terechtgekomen. Of het gaat om een ongeval of dat het slachtoffer onwel is geworden en daardoor in het water terecht is gekomen wordt nog onderzocht. De politie meldt dat er in elk geval geen sprake is van een misdrijf.

De hulpdiensten kwamen na de melding met spoed ter plaatse. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse. De Verkeersongevallenanalyse en de Forensische Recherche van de politie zijn aanwezig en doen onderzoek. De Weipoortseweg ná de Nieuweweg werd tijdens het onderzoek afgesloten voor het verkeer. Rond 11.00 uur ging de weg weer open. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

