Kunstwerk van lichtgevende bogen onthuld

To Breathe: Leiden bestaat uit een tiental lichtgevende gekleurde bogen die over het water van de gracht zijn gespannen. De halve cirkels worden door het fonds gezien als een eyecatcher van internationale allure. Het werk werd officieel geopend door wethouder Yvonne van Delft blijft drie jaar staan. Tussen 23.00 uur en middernacht wordt de verlichting gedimd. 's Nachts branden de lampen niet.

Kimsooja kreeg de opdracht als winnaar van de Lucas Art Award. Deze internationale prijsvraag werd in 2020 uitgeschreven door het Lucas van Leyden Fonds. Doel was een kunstwerk dat een plek in de openbare ruimte krijgt en een link heeft met de wetenschap, omdat Leiden zich al jaren profileert als stad van cultuur en wetenschap. Ze kreeg voor het kunstwerk in totaal 70.000 euro. 15.000 daarvan als prijzengeld, de rest om het kunstwerk te realiseren.