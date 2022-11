‘Superblij en trots’: Leidse brandweer naar nieuwe kazerne

In Leiden is vrijdag een nieuwe brandweerkazerne geopend door burgemeester Lenferink. De nieuwe kazerne vervangt oude kazernes in Leiden, Oegstgeest en Leiderdorp. Met de nieuwbouw aan belangrijke uitvalswegen worden de meeste aanrijtijden korter zegt de brandweer. Naast een nieuw gebouw hebben de brandweerlieden nu ook de beschikking over een aantal nieuwe wagens.

De nieuwe kazerne is gehuisvest in een nieuwbouwproject langs het spoor waar ook 140 huurappartementen zijn gebouwd. Het is een zogenaamde hybridekazerne. Dat betekent dat de beroepsbrandweerlieden uit Leiden-Noord er gaan werken, maar ook een deel van de vrijwilligers die overkomen uit Leiderdorp en Oegstgeest. Het sluiten van de kazernes van Oegstgeest en Leiderdorp zorgt voor verdriet bij de vrijwilligers daar, maar toch is de brandweer blij met het nieuwe gebouw.

"Ik ben supertrots en superblij met deze kazerne", zegt kazernemanager Robert de Wit van de brandweer Leiden. "Het is een mooie locatie. We komen van een industrieterrein net buiten de bebouwing. En nu zitten we met dit gebouw midden in de maatschappij."

De burgemeesters van Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest openden het gebouw aan de Leidse Schipholweg vrijdag gezamenlijk. Toen de plannen voor de nieuwbouw in 2014 bekend werden, reageerden de burgemeesters van Oegstgeest en Leiderdorp boos. Zij wisten van niks en voelden zich toen overvallen.

De vrijwilligers van Leiderdorp en Oegstgeest zullen hun taken gaan uitvoeren vanuit het nieuwe gebouw, maar wel met minder vrijwilligers. Uit Leiderdorp gaan er 17 van de 20 door, en uit Oegstgeest 6 van de 15. Er zwaaien dus 12 vrijwilligers af.

In de nieuwe kazerne staat een aantal nieuwe wagens. Burgemeester Lenferink zei eerder bij omroep Sleutelstad dat in de hele regio nieuwe wagens zijn gekocht. "Dat was ook hoog tijd want sommigen spullen waren knap oud aan het worden. Een aantal jaren geleden zijn er zelfs tweedehandswagens aangeschaft om nog een beetje mee te kunnen komen." De garages zijn nu gevuld met twee tankautospuiten, een autoladder, een duikwagen, een dienstvoertuig en een adembeschermingswagen. Die levert ademlucht bij grote en langdurige incidenten.

Door de verhuizing van drie kazernes zullen ook sommige wettelijk bepaalde aanrijden veranderen. Volgens de brandweer levert dat geen problemen op. "Het is een groot verzorgingsgebied", weet De Wit. "Natuurlijk zullen we op sommige plekken wat later zijn, maar nog steeds binnen de gestelde normen. En in andere gebieden zullen we sneller zijn. Uiteindelijk moet je hierbij kijken naar het totale plaatje."

De bewoners van de flats boven de kazerne hebben volgens De Wit niet zoveel last van de sirenes. "Ik denk zelfs dat ze minder last zullen hebben, omdat we hier zo weg zijn als we ook de stoplichten kunnen bedienen met het verkeersbeïnvloedingssysteem."