Leidse Blauwe Trams gaan verhuizen

De twee Leidse Blauwe Trams die de sloop hebben overleefd zijn eigendom van de Tramweg-Stichting Scheveningen en staan in de tramremise in Scheveningen. Maar die moet echter wijken voor nieuwbouw. Voor de trams is een nieuw onderkomen gevonden bij het Haags Openbaar Vervoer Museum. Dat is gevestigd in de Remise Frans Halsstraat in Den Haag, een rijksmonument. De werkgroep Scheveningen van de Tramweg Stichting en het Haags Openbaar Vervoer Museum gaan nu samen verder.

De twee overgebleven Leidse trams in rijdende staat zijn de A106 en de A327. De A106 arriveerde in 1921 in Leiden en reed van Leiden via Oegstgeest naar Katwijk en Noordwijk. De A327 reed vanaf 1948 in de stadsdienst in Leiden. In het NZH Vervoer Museum in Haarlem bevindt zich nog de aanhangwagen B412.