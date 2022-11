Jongens van 13 en 14 hoeven niet terug de cel in na overval op tankstation, OM eist wel straf

Twee jongens van 13 en veertien jaar die worden verdacht van een overval op een tankstation in Leiden hoeven van het Openbaar Ministerie (OM) niet opnieuw de cel in.

De onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 46 dagen die donderdag tegen ze werd geëist, hebben ze al uitgezeten in voorarrest. Wel hoorden de tieners nog acht weken voorwaardelijke jeugddetentie tegen zich eisen, moeten ze meewerken aan jeugdreclassering en zouden ze op verzoek van het slachtoffer niet meer in de buurt van het tankstation mogen komen.

Het benzinestation TotalEnergies aan de Lammenschansweg in Leiden werd op zondag 13 maart overvallen. Rond 6.30 uur kwamen twee overvallers binnen en bedreigden de medewerker met een vuurwapen en een mes. Zonder buit sloegen ze op de vlucht. Niet veel later werden twee jongens van 13 en veertien jaar uit Voorschoten aangehouden in de buurt.

De jongens zaten na hun aanhouding al 46 dagen in de cel en het OM wil dat de rechter dat omzet in een onvoorwaardelijke straf, die ze dus al hebben uitgezeten. Als ze de komende twee

jaar opnieuw in de fout zouden gaan, wil justitie dat ze nog eens acht weken de cel in gaan. Ook eist het OM dat ze meewerken aan jeugdreclassering, zich onder behandeling laten stellen bij een ggz-instelling, deelnemen aan een coachingtraject en onderwijs volgen volgens het rooster op school.

Locatieverbod

Daarnaast wil het slachtoffer van de overval dat de jongens niet meer in de buurt van het tankstation komen en daarom eist de officier van justitie ook een locatieverbod. Als de jongste verdachte één van de voorwaarden schendt, wil het OM dat hij nog eens 20 uur werk- of taakstraf krijgt, of in plaats daarvan 20 dagen extra de cel in gaat. De rechter doet over twee weken uitspraak.