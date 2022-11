Kinderverpleegkundige van het jaar werkt in Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Delen via E-mail

Hilda Rip-Mekelenkamp, kinderverpleegkundige in het Willem-Alexander Kinderziekenhuis van het LUMC, mag zich kinderverpleegkundige van het jaar noemen. Ze kreeg de prijs donderdag uit handen van Hester Rippen van de Stichting Kind en Ziekenhuis.

Deze stichting wil met de prijs 'family integrated care' bevorderen. Bij deze manier van zorg wordt de familie betrokken bij de zorg voor de patiënt en voert zoveel mogelijk de regie in het zorgproces.

Volgens de jury verdient Hilda de titel omdat zij 'family integrated care' niet alleen omarmt en toepast in de praktijk, maar ook omdat ze het verder brengt in haar werkomgeving. Hilda heeft bij het Willem-Alexander Kinderziekenhuis de KinderAdviesRaad opgezet en het KinderComfortTeam voor kinderen met een levensduur verkortende of levensbedreigende ziekte.