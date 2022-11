Leiden trekt ruim half miljoen uit voor isolatie van 150 koopwoningen

Eigenaren van 1.530 woningen die zijn gebouwd voor 1992 komen in aanmerking voor een speciaal traject waarbij ze geholpen gaan worden bij het isoleren van hun huis. "We gaan ze ontzorgen", zegt wethouder Yvonne van Delft over de regeling die de gemeente laat uitvoeren door het bedrijf Susteen. Voor deze winter zijn er honderdvijftig advies-en ontzorgingstrajecten ingekocht bij het bedrijf. Als de aanpak succesvol blijkt dan wil de gemeente dit aantal uitbreiden.

Met de subsidieregeling ondersteunt de gemeente woningeigenaren die zelf onvoldoende middelen hebben om hun woning te verduurzamen. De Leidse subsidieregeling maakt deel uit van het plan van aanpak 'Bestrijding energiearmoede' dat begin april van dit jaar door het college is vastgesteld. Via de regeling kunnen de eigenaren van de slechtst geïsoleerde

koopwoningen uit het lagere segment isolatiemaatregelen bekostigen. Het gaat om ongeveer 1.530 woningen. De gemeente denkt van deze groep ongeveer honderdvijftig woningeigenaren te kunnen adviseren en ontzorgen waarvan ongeveer 65 woningen daadwerkelijk verduurzaamd gaan worden.

Woningen die in aanmerking komen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Het gaat om huizen met een WOZ-waarde tot de Nationale Hypotheek Garantie. Die NHG-grens is in 2022 355.000,- euro. Ook moeten het grondgebonden woningen zijn en dus geen appartementen die onderdeel uitmaken van een vve. De subsidie kan gecombineerd worden met de landelijke ISDE-regeling.

Maatregelen die met de subsidie betaald kunnen worden zijn zaken als vloer,- dak-, spouwmuurisolatie en HR++-glas. Als de werkzaamheden bij de woning zijn afgerond, wordt gratis het energielabel van de woning vastgesteld. Voor het uitvoeren van de maatregelen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokale bedrijven. Susteen helpt bij het aanvragen van subsidies en eventueel een lening.

Woningeigenaren die in aanmerking komen voor de regeling ontvangen dit najaar een brief van de gemeente met meer informatie over het gehele traject. Meer informatie over bovengenoemde en andere duurzaamheidsactiviteiten staat op de duurzaamheidswebsite van de gemeente www.gagoed.nl.

