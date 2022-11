Gemeente Leiden hevelt dagbesteding over naar Incluzio

Welzijnsorganisatie Incluzio Leiden gaat de dagbesteding regelen voor een grote groep Leidenaren. Dat laat de gemeente weten aan bewoners waarvan de dagbestedingsindicatie afloopt. Zij krijgen te horen dat zij geen nieuwe indicatie hoeven aan te vragen, maar rechtstreeks contact op kunnen nemen met Incluzio Leiden.

De dagbesteding wordt door Incluzio georganiseerd in één van de Huizen van de Buurt in Leiden. Hierdoor is er altijd een activiteitenaanbod voor de bewoner in zijn eigen wijk. De welzijnsorganisatie gaat met de betrokken bewoners in gesprek om te kijken welke activiteiten er het beste bij ze passen.