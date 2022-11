Bomenbond Rijnland steunt pleidooi voor park in wijk Cronestein

De Bomenbond Rijnland onderschrijft het pleidooi voor een nieuw park in de Leidse wijk Cronestein. Volgens secretaris Dick de Vos is er in het sterk verstedelijkte Nederland een enorme behoefte aan plaatsen om te kunnen recreëren. "Het is nergens meer stil. Wij zijn dan ook voor de aanleg van een nieuw park in deze dichtbebouwde wijk", zegt De Vos.

De Bomenbond Rijnland omarmt hiermee het rapport 'Het ontbrekende buurtpark' van Jaap Bierman, bestuurslid van de wijkvereniging Cronestein en actief lid van de Bomenbond. "In de wijk Cronestein waar ik woon lijkt het een stuk minder groen dan in andere wijken. Tijdens een wandeling duurde het lang voordat ik een groen gebied of park tegenkwam", schrijft Bierman. Vijf minuten wandelen hanteert hij als een na te streven norm voor de bereikbaarheid van een park.

Op een kaartje laat Bierman zien dat de meeste Leidenaren binnen die tijd naar een park kunnen wandelen. In enkele gebieden duurt het tien minuten. "De grootste afstand tot een park in een woonwijk is er in de wijk Cronestein. Daar duurt het wel 15 minuten voordat je een park bereikt", aldus Bierman. Daarbij doelt hij op het polderpark dat, ironisch genoeg, Cronesteyn heet. "Dat ligt weliswaar in de buurt maar is door de ontsluiting via ofwel de Kanaaltunnel en de Kanaalbrug ofwel via de Lammebrug relatief ver wandelen."

De wijk Cronestein groeit snel, mede door de nieuwe woningen in de zogenoemde Lammenschansdriehoek. De wijk heeft momenteel zo'n 4000 inwoners. Er is veel hoogbouw met appartementen zonder tuin. "Beschikbaarheid van openbaar groen op korte loopafstand is een zaak van gezondheid en welzijn en met name belangrijk voor mensen die wat ouder zijn of een verminderde gezondheid hebben en voor mensen met een hond of kleine kinderen", aldus Bierman.

Bekaaid

De conclusie van 'Het ontbrekende buurtpark' is dat Cronestein er op het vlak van groen bekaaid afkomt. "In de huidige planning wordt vooralsnog alleen maar voorzien in nieuwbouw van woningen en niet in een nieuw aan te leggen park. De nieuwe gebouwen in de Lammenschansdriehoek zijn dicht op elkaar gebouwd en er moest groen verdwijnen. Door parkeerkelders kunnen er ook nooit bomen groeien rondom deze plekken, dus de directe omgeving van deze bebouwing heeft ook geen groen karakter."

De Bomenbond Rijnland constateert dat bomen en ander groen op grote schaal worden opgeofferd bij woningbouw, de aanleg van wegen en de ontwikkeling van nieuwe sport- en bedrijventerreinen. De vereniging komt sinds 1995 op voor de natuur in de regio Rijnland in het algemeen en voor bomen in het bijzonder.