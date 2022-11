Leidse parkeerboetes mogelijk de prullenbak in

"Daardoor zijn alle opgelegde parkeerbonnen onterecht", zegt Indy Rissema, jurist en eigenaar van de website bezwaartegenparkeerboetes.nl. De gemeente Leiden is nog niet zover om tot diezelfde conclusie te komen. "Wij zijn op de hoogte van de uitspraak van de rechter. Het bedrag van de naheffingsaanslag is nu aangepast naar het juiste bedrag dat in het landelijk besluit is vastgelegd", laat een woordvoerder weten. "Echter is nog onduidelijk of álle uitgeschreven parkeerbonnen als ongeldig worden verklaard. Er is nog geen beslissing genomen over de naheffingsaanslagen die uitgeschreven zijn met het verkeerde bedrag."