Universiteit Leiden hangt omstreden schilderij terug

De Universiteit Leiden hangt het schilderij van Rein Dool weer terug. Dat zegt voorzitter Annetje Ottow van het College van Bestuur op de site van de universiteit. Een commissie moet uit gaan zoeken wat er nu moet gebeuren "om het werk beter tot zijn recht te laten komen."

Op het schilderij staan zes, soms rokende mannen afgebeeld. Het zijn oud-bestuurders van de universiteit. Het doek werd tijdens een vergadering van de muur gehaald, omgedraaid en op de grond gezet. Deze actie leidde tot veel commotie en vragen. "We zien de actie als een startpunt voor een inhoudelijke discussie, maar we maken nu even pas op de plaats", zegt Ottow. "We zullen het werk tijdelijk weer terug hangen."