Tasjes met gratis boodschappen gedoneerd aan Voedselbank

PLUS Lammenschans heeft 700 tasjes gevuld met boodschappen gedoneerd aan de Voedselbank Leiden. Daar zitten 6300 ontbijtproducten in. De tasjes zijn teruggegeven aan de supermarkt na een publiciteitsstunt.

Dit weekend hing PLUS Lammenschans 8.000 boodschappentasjes aan deuren in het gebied rond de supermarkt. Het CDA in Leiden riep al op om de gratis boodschappen te doneren aan de Voedselbank. Dat was de supermarkt zelf ook van plan. Op Facebook riep ze bewoners op die de tasjes niet nodig hadden om ze terug te brengen zodat ze gedoneerd konden worden aan de Voedselbank.