Geluidsoverlast tijdens militaire oefening op vliegkamp Valkenburg

Boven de Leidse regio zijn woensdag flink wat nationale en internationale helikopters te zien. Woensdag tussen 10.00 en 17.00 uur is voormalig vliegkamp Valkenburg het decor van luchtlandingsoperaties. Volgens Defensie gaat de oefening gepaard met geluidsoverlast in de omliggende gemeenten van het oefenterrein.

Aan de grote internationale oefening Falcon Autumn doen in totaal 37 helikopters en ruim 1.000 militairen mee. Defensie levert Apache-gevechtshelikopters, Cougar-transporthelikopters en Chinook-transporthelikopters. De Amerikanen komen onder meer met Black Hawks, terwijl de Polen hun MI-8 en MI-17-transporthelikopters hebben ingevlogen.

"Een van de hoofdtaken van de bondgenoten is om het NAVO-grondgebied te verdedigen", licht een defensiewoordvoerder toe. "De invasie van Rusland in Oekraïne drukt iedereen met de neus op de feiten. Veiligheid en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend. Het is dan ook belangrijk om snel inzetbaar te kunnen zijn. Deployment, het verplaatsen naar en het opzetten van een militair kamp, zijn zaken die worden beoefend."