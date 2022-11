Toch onderzoek naar behoud 3 Octoberhal

Zeer tegen de zin van sportwethouder Fleur Spijker heeft de Leidse gemeenteraad in ruime meerderheid besloten dat de 3 Octoberhal niet zomaar gesloopt mag worden. Een voorstel van de PvdA, de Partij Sleutelstad en de VVD roept het college nu op om uit te zoeken wat er nodig is om de hal te kunnen blijven gebruiken.

Al in 2012 besloot de Leidse gemeenteraad dat de verouderde hal op termijn gesloopt kon worden. Het gebouw aan de Smaragdlaan zou niet meer nodig zijn als het nieuwe Indoor Sportcentrum is opgeleverd en de locatie kan dan worden betrokken bij de herinrichting van Sportpark de Mors.

Inmiddels slaat bij een groeiend aantal partijen de twijfel toe. Vorig jaar kwam een rapport uit waaruit blijkt dat Leiden ook met het nieuwe Indoor Sportcentrum op termijn nog wel wat extra sporthalruimte kan gebruiken. "Maar dat doet zich pas voor na 2030", zegt wethouder Spijker die er bovendien op wijst dat in de gemeentelijke begroting vanaf 2024 geen budget meer is opgenomen voor onderhoud aan de 3 Octoberhal.

Behoefteraming PvdA-raadslid Martijn Otten vindt dat de wethouder die behoefteraming ook op een andere manier kan benaderen. "In het rapport staat dat Leiden op termijn behoefte heeft aan nul tot twee hallen extra. Dan kan je, zoals de wethouder doet, aan de onderkant gaan zitten en zeggen dat het dus niet nodig is, maar wat mij betreft moet je ook kijken naar clubs die vaker willen trainen en naar de bevolkingsgroei."

Gymsport

Volgens Otten trainen nu ook veel Leidse clubs noodgedwongen buiten Leiden. Als er hier meer sporthalruimte zou zijn, kunnen die ook weer gewoon in Leiden terecht. Ook de verkoop van de hal aan Gymsport Leiden, een club met 1.500 leden, is mogelijk een optie. Die club heeft onder voorwaarden wel interesse, maar Spijker denkt dat dat geen realistische optie is, omdat er serieus veel in de hal moet worden geïnvesteerd. Onder meer om deze energieneutraal te maken. Ook is ze bang dat het laten staan van de 3 Octoberhal ten koste zal gaan van de exploitatie van het nieuwe sportcentrum dan volgend jaar in gebruik wordt genomen.