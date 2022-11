OM eist 14 jaar en tbs tegen turnleraar gewurgde Esmee

De verdachte leert Esmee naar eigen zeggen kennen als hij stage loopt op haar school. Esmee zit op dat moment in groep 8. Van de G. gaat mee op kamp, waarna Esmee hem volgens Van de G. toevoegt op sociale media. Ze is in die tijd twaalf jaar oud. Later zou Esmee steeds opener worden en meer gevoelens hebben gedeeld.

"Ze vertelde dat ze een jongen leuk vond, maar dat ze niet wist hoe ze dat tegen hem moest zeggen, zegt Van de G. "Later kwam ik erachter dat ze het over mij had en had ze haar gevoelens uitgesproken." Al snel volgt een keer na een knuffel ook een kus op de mond. Er is volgens Van de G. ook sprake van affectie vanaf zijn kant naar haar toe. Uiteindelijk krijgen de twee ook een seksuele relatie.

Uit onderzoek in het Pieter Baan Centrum is gebleken dat Van de G. een persoonlijkheidsstoornis heeft en dat hij een seksuele voorkeur heeft voor pubermeisjes in de leeftijd van 12 tot zestien jaar oud. Dat hij een psychose had, wordt uitgesloten. Hij zou de herinnering uit zelfbescherming hebben weggestopt.

De in maanden opgebouwde woede en verlatingsangst kon niet meer gereguleerd worden, is de conclusie. 'Mijn leven verloren, dan jouw leven ook verloren, moet hij gedacht hebben', leest de rechter voor. Hij wordt door de onderzoekers en de officier van justitie als verminderd toerekeningsvatbaar gezien. Naast een gevangenisstraf en tbs met dwang eiste de officier van justitie ook een beroepsverbod voor de duur van vijf jaar.