Sinterklaas in Leiden aangekomen

Niet burgemeester Lenferink, hij is op bezoek in de Leidse zusterstad Oxford, maar locoburgemeester Yvonne van Delft heeft zaterdagmiddag op de Beestenmarkt Sinterklaas verwelkomd. De Sint kwam met boten vol Pieten naar Leiden gevaren en zo op het eerste gezicht was de Pakjesboot71 weer in goede staat.

"Zo te zien heeft u geen last van de krappe arbeidsmarkt", constateerde van Delft. En dat klopt. Een baantje als Piet is zeer geliefd, dus waar sommige bedrijven moeite hebben met het vinden van voldoende personeel speelt dat bij de goedheilig man geen rol. Na een rondje handjes schudden op de Beestenmarkt verplaatste de hele stoet zich via het centrum van Leiden naar het Garenmarktplein. Daar werd nog de hele middag een geweldig feest gevierd met onder andere een optreden van Piet Martino en zijn band. Sleutelstad was er natuurlijk bij en maakte bovenstaande samenvatting van de intocht in Leiden. Deze is dit weekend ook nog verschillende keren te zien op Sleutelstad TV. Net als het Sinterklaas Nieuws Leiden. Een speciale rol bij de intocht was er dit jaar voor de Fietsmaatjes Leiden-Leiderdorp. Met maar liefst zestien duofietsen reden de vrijwilligers van de nog steeds groeiende organisatie mee van de Beestenmarkt naar het Garenmarktplein. De sint zelf is nog niet toe aan een meerijplek op een duofiets, zo bewees hij toen hij zonder problemen op zijn paardje Ozosnel klom. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

