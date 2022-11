Gemeenteraad wil geen WK-feestjes, maar vergunning weigeren kan niet

Bij een vergunningaanvraag voor voetbalschermen in de buitenlucht speelt het geen enkele rol wat de gemeenteraad of de burgemeester vinden van het feit dat het WK Voetbal in Qatar wordt gehouden. Dat zegt burgemeester Lenferink in zijn maandelijkse gesprek met Sleutelstad.

"In de afweging speelt dat geen rol. Dan kijken we naar zaken als openbare orde, veiligheid en de verkeerssituatie ter plaatse", aldus de burgemeester die niet wil zeggen wat hij zelf vindt van voetbalfeestjes in Leiden nu het Wereldkampioenschap wordt gehouden in een land waar sprake is van grove mensenrechtenschendingen en waar bij de bouw van de verschillende voetbalstadions meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn omgekomen omdat zij onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken.

Volgens Lenferink zijn er wel horecazaken in Leiden die schermen neerzetten tijdens de WK-wedstrijden, maar voor zover dat binnen gebeurt is daar geen vergunning voor nodig. Voor schermen in de buitenlucht wel. "Een scherm moet dan bijvoorbeeld naar het terras gericht zijn, zodat mensen niet buiten het terras staan te kijken."

Ook is er al een initiatiefnemer die zich bij de gemeente heeft gemeld voor een groot voetbalfeest op een van de Leidse pleinen, maar dat speelt alleen als Nederland de finale haalt. "Dat geeft natuurlijk wel iets extra's", zegt Lenferink. "We kunnen dat dan wel faciliteren, maar mensen moeten zich wel bedenken dat het zich in de winterperiode afspeelt. Dat is natuurlijk wel anders dan bij eerdere kampioenschappen."

Wat Lenferink zelf vindt van het vieren van voetbalfeestjes in de stad houdt hij voor zich. "Dat laat ik echt aan de gemeenteraad." Die vindt er inmiddels ook officieel iets van. Een ingediende motie van de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren werd donderdagavond met 27 tegen 12 stemmen aangenomen en daarmee spreekt de gemeenteraad uit dat 'het vanwege de mensenrechtenschendingen (in voorbereiding op het WK voetbal 2022) in Qatar ongewenst is om het WK met grote feesten in de stad te vieren'.