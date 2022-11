Fietsers in Leiden vaker legaal rechtsaf door rood

"Op de Hooigracht en de Plantage is het al mogelijk voor fietsers om rechtsaf te slaan, maar het kan niet altijd veilig", aldus een van de indieners van de motie, Marleen Schreuder van GroenLinks. "Het moet eerst nog onderzocht worden, maar we willen deze borden en verkeerslichten vaker zien in de stad." Het college gaat de raad binnenkort informeren waar in de toekomst legaal door rood gereden mag worden.