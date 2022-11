Openknippen en bekladden Volière in Plantsoen opgeëist door De Zwarte Tulp

Het openknippen van de volière in het Plantsoen in de nacht van maandag op dinsdag is 'opgeëist' door de anarchistische zelforganisatie De Zwarte Tulp. De actie van deze week was, zoals de actiegroep in een statement schrijft, beloofd na onze vorige actie. De groep stelt als motief voor de actie dat de vrijheid van de vogels prioriteit nummer één is en het opsluiten van vogels moreel verwerpelijk is.

De schade werd dinsdagochtend opgemerkt door omwonenden. Volgens de gemeente hebben meerdere buurtkatten in de verblijven huisgehouden. "Er zijn ongeveer zes vogels verdwenen", laat een woordvoerder vrijdag weten. "Of ze zijn opgegeten of weggevlogen? Deze vogels kunnen in het wild niet overleven en de kat keek in ieder geval voldaan." Op sociale media schreef de gemeente eerder deze week: "Dit heeft weinig te maken heeft met dieren helpen. Ze zijn op deze manier juist een hele vervelende dood ingejaagd." In een statement weerlegt de actiegroep de claim dat een kat de volière ingekropen is en vogels heeft gedood. "Als deze kat daadwerkelijk vogels heeft opgegeten, dan willen wij dat graag zien voordat wij dat geloven", zegt de actiegroep. Zelf claimt de groep dat bij de actie geen enkele vogel is overleden. In het statement zegt de actiegroep dat zij door de autoriteiten niet serieus worden genomen. "En door ongefundeerde claims te maken, wordt ons standpunt naar de achtergrond gedrukt." De gemeente laat weten dat vandalisme en vernieling geen manieren zijn om een doel te bereiken, zeker niet als dat leidt tot dierenleed. "De actie is vervelend, verdrietig en stom", aldus de woordvoerder van de gemeente. "We hopen vooral dat dit soort actievoerders gaan inzien dat ze hier weinig goeds mee doen". De schade ligt rond de 3.500 euro. Er is een proces-verbaal opgemaakt en aangifte gedaan bij politie. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

