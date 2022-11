Stemmen staken: Zoeterwoude kan begroting niet tijdig vaststellen

Het is niet gelukt om de begroting van Zoeterwoude op tijd vast te stellen. In de raadsvergadering van donderdag, waarbij de begroting op het programma stond, stemden zes raadsleden voor en zes raadsleden tegen, waardoor geen besluit genomen kon worden.

CDA raadslid Sjaak van Veen was afwezig waardoor het aantal zetels van de oppositie gelijk was aan die van de coalitie. De oppositie stemde tegen de begroting, de coalitie is voor.

Burgemeester Fred van Trigt heeft het provinciebestuur gevraagd of zijn gemeente de begroting voor 2023 enkele dagen na de deadline mag inleveren. In de raadsvergadering van 17 november wordt er opnieuw over de begroting gestemd. "Ik hoop in ieder geval dat we dan met een oneven aantal zijn. De heer Van Veen verwacht er in ieder geval bij te zijn. Maar je weet natuurlijk vooraf niet of er iemand anders ziek wordt", vertelt Van Trigt na afloop.

Oppositiepartijen Progressief Zoeterwoude (PZ) en Senioren Belangen Zoeterwoude (SBZ) kunnen zich niet vinden in de opgestelde begroting. "We hebben aan het begin van deze termijn een oppositieakkoord aangenomen. In deze begroting ontbreken een aantal punten. Als we nu voor zouden stemmen, zouden we tegen onszelf stemmen", zegt PZ fractievoorzitter Myrna van der Poel. Met name afspraken over de locatie en percentage sociale woningbouw vindt haar partij onvoldoende duidelijk vastgelegd.

"Daarnaast ontbreekt een overzicht van de kosten en opbrengsten van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ik verwacht niet dat het conflict nog dit jaar opgelost is, dus dat speelt in 2023 volop. De inwoners van Zoeterwoude hebben er recht op om te zien wat dat financieel betekent."

Het provinciebestuur geeft Zoeterwoude enkele dagen uitstel voor het aanleveren van de vastgestelde begroting. "Daar zal wel een briefje over terugkomen dat we volgend jaar echt op tijd moeten zijn", verwacht Van Trigt.