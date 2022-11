Duidelijk Verhaal Bokaal voor D66-raadslid Antje Jordan

"Duidelijke taal iets wat haar typeert, ondanks en misschien ook dankzij een Duitse tongval", lichtte fractievoorzitter Pieter Krol de keuze van zijn partij toe. Jordan is geboren en opgegroeid in Oost-Duitsland. Vrijheid van meningsuiting is voor haar dan ook geen vanzelfsprekendheid. "Daarom doe ik iedere dag mijn best om een goede volksvertegenwoordiger te zijn", zegt ze op de website van har partij.