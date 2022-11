Massale steun voor kerstmarkt van binnenstadsondernemers

Na massief verzet van bewoners van de Hooglandse Kerkgracht komen de centrumondernemers nu met een tegengeluid. In totaal werden 164 zienswijzen met argumenten vóór de kerstmarkt overhandigd. Wethouder Spijker gaf daarbij aan dat het college waarschijnlijk binnen een week een besluit neemt over het al dan niet doorgaan van de kerstmarkt die het Centrummanagement Leiden in december een lang weekend op de Hooglandse Kerkgracht wil organiseren.