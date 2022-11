Looptijd Leids Stimuleringsfonds met jaar verlengd

Het Leids Stimuleringsfonds dat in 2020 van start ging, wordt met een jaar verlengd. Dat heeft het Leidse college van burgemeester en wethouders besloten. Er zit nog geld in de pot en het feit dat ons land van de coronacrisis naadloos is overgegaan in een energiecrisis is voor het stadsbestuur reden genoeg om de ondernemers te blijven ondersteunen met extra middelen.

Door de verlenging blijft het voor het Leidse bedrijfsleven en non-profitorganisaties tot eind 2023 mogelijk om een aanvraag te doen bij het fonds. Dat fonds dient twee doelen. Enerzijds het versterken van de economische weerbaarheid en veerkracht van de Leidse economie en aan de andere kant het bevorderen van het mentaal welzijn van Leidse ondernemers. Voorbeelden van eerder ondersteunde projecten of bedrijven zijn Leiden Made, de Inventeers Academy en de uitrol van Eduroam in de stad. Bij de start van het fonds werd er ruim acht ton bij elkaar gebracht door de gemeente Leiden, het Ondernemersfonds Leiden, verschillende ondernemersverenigingen en het Centrummanagement Leiden. Daarvan is tot nu toe ongeveer de helft uitgegeven. Er wordt voor de verlenging dan ook geen extra geld in het fonds gestopt. Ontwikkelingen als digitalisering, de energietransitie en duurzame mobiliteit vragen volgens de gemeente om blijvende veranderingen en innovatie van ondernemers. Om initiatieven die hierop inspelen te ondersteunen kunnen samenwerkingsverbanden van Leidse bedrijven en non-profitorganisaties een bijdrage aanvragen bij het Stimuleringsfonds Leiden. Die bedragen tenminste 5.000 euro en zijn nooit hoger dan 50.000 euro. Voor een aanvraag moeten minimaal drie ondernemers of non-profitorganisaties een samenwerking aangaan. Van de aanvragende partijen moet er tenminste één gevestigd en actief in Leiden zijn. De aanvragers moeten dertig procent van het bedrag bij elkaar halen via cofinanciering. Leiden Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Leiden Blijf met meldingen op de hoogte

