Jeugdgevangenis Teylingereind breidt uit met meisjesafdeling

De behoefte aan plekken in jeugdgevangenissen in de Randstad stijgt. Daarom is besloten naast de oudbouw in Teylingereind ook het nieuwbouwgedeelte volledig in gebruik te nemen. "Dat betekent voor Teylingereind dat wij stapsgewijs gaan groeien", legt directeur-bestuurder Soraya Beumer uit. "Er worden de komende jaren nieuwe groepen geopend en nieuwe ruimtes in gebruik genomen worden."